اتحاد جنوب أفريقيا: لم نتفاوض مع بيتسو موسيماني مطلقاً.. وسنرد على بيان الأهلي بشأن بيرسي تاو في الوقت المناسب

/651707/اتحاد-جنوب-أفريقيا-لم-نتفاوض-مع-بيتسو-موسيماني-مطلقا-وسنرد-على-بيان-الأهلي-بشأن-بيرسي-تاو-في-الوقت-المناسب

أكد داني جوردان، رئيس اتحاد جنوب أفريقيا، أنه لن يكون هناك حديث على قرار إدارة النادي الأهلي بشأن عدم إرسال بيرسي تاو لمنتخب جنوب أفريقيا بسبب الإصابة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" لم نطلب التعاقد مع بيتسو موسيماني من أجل تدريب منتخب جنوب أفريقيا، ولم تحدث أي اتصالات بيني وبينه، ونحن نقدم له كل الدعم من أجل النجاح مع النادي الأهلي خلال مشواره التدريبي الحالي".

وزاد" بعد إعتذار اليابان عن استضافة بطولة كأس العالم للأندية، خاطبنا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على الموافقة بتنظيم كأس العالم للأندية، لأن هذه البطولة هامة وكبيرة للغاية، ونريد الحصول على شرف تنظيمها".

وتابع" كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر يمتلك تاريخ كبير في التدريب سواء في أفريقيا أو قارة آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا، وما يميزه أنه تواجد في كل القارات ويعرف كل الخبايا المتعلقة بكل مكان، وأتوقع له النجاح مع منتخب مصر، لأنه مدرب كبير وممتاز للغاية، وقدم معنا في جنوب أفريقيا فترة ممتازة".

واختتم" كرة القدم المصرية ستعود لمكانتها الطبيعية، والمنتخب الوطني كان يستحوذ على جميع البطولات، وسيعود بفضل منظومة العمل الجيدة، وكرة القدم بها الكثير من المتغيرات".