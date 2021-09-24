آخر اليوم - تعرف على كل تفاصيل مبادرة الداخلية لتوزيع الحقائب المدرسية

وأضاف صابر، خلال مداخلة لـ برنامج "آخر اليوم"، المذاع على موجات الراديو 9090، أن وزارة الداخلية أطلقت مبادرة لـ إهداء حقائب مدرسية، تحت رعاية الرئيس إلى طلاب المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، حيث قام قطاع المشروعات والتنمية بـ الوزارة، من خلال منظومة "أمان"، بتجهيز حقائب وبداخلها المستلزمات المدرسية لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا، ودور الأيتام، والأطفال ذوى الهمم، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن هذا يأتى فى إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تقديم الدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين أشادوا بجودة تلك الخدمات، مقدمين الشكر الجزيل لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات وزارة الداخلية.
الحملات المرورية
وعن جهود الإدارة العامة للمرو، بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مدير الإدارة العامة للمرور، أكد محمد صابر أن الحملات، أسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن سحب رخص 4.215 سيارة، بسبب عدم تركيب الملصق الإلكترونى، كما تم رفع 53 سيارة تعيق الحركة على الطرق، بالإضافة إلى ضبط 1.408 سيارة تسير بسرعات جنونية، وضبط 12 مخالفة موقف عشوائى.
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