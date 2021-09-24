وأضاف فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أن ذلك يأتى تحسبًا من الشركة لسقوط أمطار وفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد والتى توقعت سقوط أمطار بنسبه 20% على شرق القاهرة من 2 إلى 8 صباح الجمعة
وكان قد قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، الخميس، فى تصريحات إعلامية، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، غدا الجمعة، على القاهرة والوجه البحرى، لافتا إلى أن فصل الخريف يشهد حالة من عدم الاستقرار المتمثلة فى سقوط أمطار شديدة فى بعض المناطق، وتصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مياه القاهرة تتأهب لـ الأمطار .. سيارات الشفط تنتشر على الطرق والمحاور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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