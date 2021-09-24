مياه القاهرة تتأهب لـ الأمطار .. سيارات الشفط تنتشر على الطرق والمحاور

جدة - نرمين السيد - قال المهندس وليد عابدين، المتحدث الإعلامى لشركة القاهرة للصرف الصحى، فى إن الشركة وجهت معداتها للصرف الصحى منذ الساعة 11 ليلا صوب المحاور الرئيسية بمنطقة شرق القاهرة.





وأضاف فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أن ذلك يأتى تحسبًا من الشركة لسقوط أمطار وفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد والتى توقعت سقوط أمطار بنسبه 20% على شرق القاهرة من 2 إلى 8 صباح الجمعة

وكان قد قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، الخميس، فى تصريحات إعلامية، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، غدا الجمعة، على القاهرة والوجه البحرى، لافتا إلى أن فصل الخريف يشهد حالة من عدم الاستقرار المتمثلة فى سقوط أمطار شديدة فى بعض المناطق، وتصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية.