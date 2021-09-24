فيديو - الأمطار تغرق شوارع بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وكشفت مقاطع فيديو نشره أهالى المنطقة على فيسبوك غرق الشوارع بسبب مياه الأمطار، بينما أغلق البائعون الإضاءات والكهرباء الخاصة بمحالهم التجارية لشدة سقوط المياه لحوالى ربع ساعة. سقوط أمطار جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن زيادة فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا خلال فترة المساء وفجر الجمعة قد تمتد خفيفة إلى مناطق شرق القاهرة.

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