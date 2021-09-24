جدة - نرمين السيد - حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، حيث تأتى تحت عنوان "المواساة فى القرآن الكريم"، لافتة إلأى أهمية هذا الخُلق الفضيل فى تأليف القلوب وتطييب الخواطر.





وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أكد فى منشور جديد له على صفحته بـ فيسبوك، أن الإسلام اهتم بخلق المواساة، وجبر الخواطر، وتأمين الخائفين، والوقوف بجانب الضعفاء، مشيرا إلى أن شريعة الإسلام مبنية على الرحمة والرأفة والمواساة.

وقال الوزير : "واسى الحق سبحانه نبيه وحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فى أكثر من موضع من الذكر الحكيم، حيث يقول سبحانه: "واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم".

موضوع خطبة الجمعة

وأكدت الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربة عن ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا فى المساجد، مع الحرص على مسافات التباعد اللازمة بين المصلى ، داعية المواطنين إلى الالتزام بارتداء الكمامات داخل المسجد.