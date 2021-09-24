فيديو - تفاصيل إنشاء 114 وحدة لـ حقوق الإنسان فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أن "الوزارة" تنظم دورة تدريبية لإعداد متخصصين فى حقوق الإنسان، كى يتواجدون فى وحدات حقوق الإنسان التى جرى إنشاؤها فى المحافظات.





وقال، فى تصريحات لـ برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، إن وزير التنمية المحلية فى 2018 أصدر قرارا بإنشاء وحدة لـ حقوق الإنسان بديوان عام وزارة التنمية المحلية، كما أرسل للمحافظات لإنشاء وحدات لحقوق الإنسان بالمحافظات.

وأضاف: "حدثت اجتماعات ما بين الزملاء بـ الوحدات المركزية والفرعية مع المختصين بملف حقوق الإنسان، وهناك 114 مقرا لهذه الوحدات بالشكل الذى يجعل هناك تنفيذا على الأرض، وأصبح هناك كوادر بشرية تتعامل مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى".