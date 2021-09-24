أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تختتم مساء اليوم فعاليات الدورة الـ 14 لمهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية لعام 2021، وملتقى الأديان فى دورته السابعة "هنا نصلى معا"، تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم"، وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة، وتحل الأردن ضيف شرف المهرجان فى دورة المهرجان لهذا العام.

السويس

يواجه فريق نادى بيراميدز، فريق سموحة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وذلك على استاد السويس الجديد.

طنطا

فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات سبرباى بطنطا، وذلك الأعمال الصيانة، علما بأن المناطق التى ستتأثر بانقطاع التيار هى "منطقة سبرباى بالكامل، قحافه نهاية شارع سعيد أول، وطريق سوبر منطقة مديرية الزراعة، منطقة الاستاد بالكامل، مناطق الريف قرية نواح، محلة منوف، الرجدية، خرسيت، سوبر الفرنسية، طوخ مزيد والعزب التابعة لها".

بورسعيد

ينظم المركز الثقافى الكورى الجنوبى، يومًا ثقافيًا لجمهور مكتبة مصر العامة فى بورسعيد، تحت عنوان "قافلة الثقافة الكورية"، بهدف تعزيز التبادل الثقافى بين مصر وكوريا الجنوبية.

القاهرة

تبدأ وزارة الأوقاف فى توزيع 14 طنًا من لحوم أضاحى الأوقاف فى 4 محافظات، هى "البحيرة - سوهاج - قنا – مطروح" بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "البحيرة - سوهاج - قنا "، وطنان لمحافظة مطروح، وذلك للأسبوع الثامن من بدء مرحلة التوزيع.

باريس

يستقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى الذى بدأ زيارة لفرنسا تعد هى الأولى خارجيا له بعد توليه المنصب فى العاشر من سبتمبر الجارى.

ياوندى

يلعب منتخب السيدات لكرة السلة، فى منافسات بطولة أفريقيا، أمام الخاسر من مالى وأنجولا ضمن المباريات الترتيبية من الخامس للثامن وحال فوزه يلعب على المركزين الخامس والسادس أما فى حالة الخسارة يلعب على المركزين السابع والثامن.

كاليارى – إيطاليا

يلتقى منتخب مصر للطائرة "شباب" مع المنتخب الإيطالى ضمن منافسات كأس العالم تحت 21 سنة والمقام فى إيطاليا.

بيروت

يلقى الرئيس اللبنانى ميشال عون كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة فى نيويورك وذلك عبر تقنية الفيديو من مكتبه بقصر الرئاسة ببعبدا.

واشنطن

يناقش قادة المجموعة الرباعية "أمريكا، واليابان، والهند واستراليا"، وهى مجموعة من الدول التى تعمل على تعزيز العلاقات الأمنية فى مواجهة النفوذ المتزايد للصين - خلال اجتماعهم الشخصى الأول - ملفات تغير المناخ، والوضع فى أفغانستان بعد سيطرة طالبان، واختبارات الصواريخ التى أجرتها وكوريا الشمالية.

رأس الخيمة

تقام 3 مباريات فى انطلاق الجولة الثالثة للتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم المؤهلة لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات ، حيث يواجه فريق دبا بملعبه فريق الحمرية، ويستضيف فريق الجزيرة الحمراء فريق جلف أف سى، ويحل فريق العربى ضيفاً على فريق الفجيرة.

عمان

انطلاق منافسات الجولة ال18 من دورى المحترفين الأردنى لكرة القدم ، حيث يلتقى فريقا البقعة والرمثا.

سنغافورة

بدء سريان قرار منع الزيارات بالمستشفيات فى سنغافورة لمدة شهر بسبب تفشى فيروس "كورونا" بين العاملين والأطباء والزوار.

الرباط

بدء الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات من قبل الراغبين فى الترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المغاربة المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر المقبل، اعتبارا من اليوم، وحتى الإثنين 27 سبتمبر الجارى.