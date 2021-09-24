إشادة الرئيس السيسى بأبطال مصر البارالمبيين تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "وسام الرياضة لأبطال مصر البارالمبيين.. الرئيس: الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على تحقيق الإنجازات".

فى تقدير للعزيمة الصلبة والإرادة القوية والقدرة على قهر الصعاب، مهما يكن حجمها، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بأبطال مصر البارالمبيين ، لافتا إلى أنهم أثبتوا أن الإرادة والعزيمة قادرة على تخطى العقبات، لتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة، موجها بتكثيف الدعم لجميع الأبطال المصريين، استعدادا لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة فى 2024، سعيا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التى تُسهم فى حصول مصر على المكانة التى تستحقها إقليميا ودوليا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أمس، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات، خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة فى طوكيو 2020، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وحياة محمد خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وأشاد الرئيس خلال اللقاء بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية من إنجازات أسهمت فى رفع اسم مصر عاليا، وتعزيز مكانتها فى المحافل الرياضية العالمية، مؤكدا أنهم كانوا على قدر عال من المسؤولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصرى بأكمله وقدموا القدوة والمثل الأعلى للشباب فى بلوغ طموحاته.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس منح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من لاعب التايكوندو محمد الزيات، والمدير الفنى محمود عبد الجواد والمدرب هانى على، ولاعبى رفع الأثقال شريف عثمان، ومحمود محمد، ورحاب أحمد، وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفنى لرفع الأثقال محمود نبيل، والمدير الفنى للسيدات شعبان يحيى، والمدير الفنى للرجال عماد الدين بهجت، ومدرب السيدات شريف حسين، ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.

كما منح الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبَى رفع الأثقال محمد صبحى وهانى محسن، وقد أعرب الأبطال الرياضيون عن خالص الشكر والامتنان للرئيس على تكريمهم، مؤكدين ما يمثله ذلك من دفعة قوية لهم، من أجل تقديم المزيد فى مجال الرياضة وخدمة الوطن، وأشادوا بالاهتمام المتواصل من الرئيس بتذليل جميع العراقيل أمام مواصلة الأبطال الرياضيين المصريين فى الألعاب البارالمبية لتحقيق الإنجازات فى مسيرتهم الرياضية.

بينما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الرئيس يتابع الموقف التنفيذى للخطة القومية للمخلفات مع مدبولى و3 وزراء.. السيسى: إغلاق المقالب العشوائية بشكل آمن"، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط إدارة النفايات على مستوى الجمهورية من خلال تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة باستخدام أحدث الوسائل العلمية المطبقة عالميا، وأشار الرئيس إلى أن ذلك هدف أساسى للدولة لتحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث فى المدن والأحياء السكنية.

ووجه الرئيس بمراعاة أن تكون المنظومة متكاملة الأركان، بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعى البيئى لدى المواطنين فى التعامل المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، مشدداً على ضـرورة التدقيق التام فى إجراءات إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادى وجود أى بقايا أو انبعاثات ضارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوی وزیر التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح الـسـفـيـر بســام راضـى المـتـحـدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى للخطة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات البناء والهدم.. واطلع الرئيس على ما تم من خطوات تنفيذية بشأن جهود إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وذلك بالتنسيق ما بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإسكان، حيث تعتمد منظومة المخلفات الجديدة على عدد من المحاور الرئيسية لتطوير البنية الأساسية ذات الصلة بإنشاء مدافن نفايات صحية، ومحطات وسيطة، ومصانع إعادة تدوير المخلفات وفق المعايير والمقاييس العالمية، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقمامة، فضلاً عن جهود إشراك القطاع الخاص ذى الخبرة فى المجال، ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم كذلك عرض أهم محاور الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم، والتى توليها الدولة أهمية متزايدة فى ضوء التحول التنموى السريع وغير المسبوق الذى تشهده حالياً فى جميع أنحاء الجمهورية، خاصةً على مستوى البنية الأساسية وقطاع الإسكان والبناء وإنشاء سلسلة المدن الجديدة، الأمر الذى تولد عنه بطبيعة الحال كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضارى منظم، حيث باتت تبلغ كمية مخلفات ركام البناء حوالى 40 مليون طن سنوياً، ومن ثم تسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات فى مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة للوصول إلى أعلى نسبة من التدوير، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ذات الخبرة العملية والتطبيقية الكبيرة فى مجال تنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بمواصلة جهود إدارة مخلفات البناء والهدم فى ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية التى تشهدها الدولة، خاصة ما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المعنية للتدقيق فى المعايير والمواصفات القياسية التى تسمح باستخدام ناتج التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية التى تستخدم فى البناء، فضلاً عن التركيز على إنشاء مواقع تدوير المخلفات واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الصناعية والحرفية المختلفة.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "رئيس الوزراء يلتقى وفد الرابطة الإفريقية لمنتجى السيارات.. مدبولی: دعم رئاسى لا محدود لتوطين الصناعة فى مصر"، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تحظى باهتمام ودعم لا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعى السيارات، يضم مايك وايتفيلد، رئيس شركة نيسان أفريقيا، وتوماس شافر، الرئيس التنفيذى لشركة سكودا العالمية، وماركوس ثيل، نائب رئيس شركة بوش فى أفريقيا، وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وسامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية.

وأوضح أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى مسار دعم صناعة السيارات، وأشار إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، وإقـرار الحـافـز النقدى للسيارات الكهربائية، وكذا إطلاق البرنامج التحفيزى لرد أعباء صادرات السيارات، وأضاف أن الخطوات التى اتخذتها مصر لدعم صناعة السيارات تأتى فى إطار خطة الحكومة لتجعل من مصر مركزا إقليمياً واعداً للتصدير إلى السوق العالمية وبخاصة الدول الإفريقية.

واستعرض المهندس يحيى زكى الحوافز التى يتم منحها للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تجعل منها مقصداً مهماً للاستثمار العالمى، وأكد أن المنطقة جاهزة ومستعدة لاستقبال استثمارات كبرى الشركات العالمية فى مجال تصنيع السيارات.

وأكد رئيس وأعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعى السيارات، أن مصر تمتلك كل المقومات التى يمكن أن تجعل منها مركزاً واعداً لصناعة السيارات، وأن مصر هى الاختيار الأفضل فى الفترة القادمة.

واستعرض أعضاء الرابطة خطتهم ورؤيتهم لإقـامـة اسـتـثـمـارات كبيرة فى مجال تصنيع السيارات فى منطقة شرق بورسعيد، بالاعتماد على الفرص المؤكدة لنمو سوق السيارات فى مصر وأفريقيا.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى أبدى ترحيب الحكومة بعرض أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعى السيارات، وأكد أنه فور الاتفاق على الخطوات التنفيذية للمشروع، فسوف يحظى باهتمام ورعاية على أعلى مستوى من الدولة المصرية، وهو الأمر الذى كان مثار ترحيب كبير من جانب أعضاء الرابطة الأفريقية، وأكدوا أن ذلك يثبت صحة اختيارهم لمصر كوجهة مثالية للاستثمارات المقبلة.

فيما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماع ثلاثی مصرى ـ أردنى ـ عراقی"، عقد وزير الخارجية، سامح شكرى، ونظيره الأردنى أيمن الصفدى، والعراقى، فؤاد حسين، اجتماعاً ثلاثياً فى نيويورك فى إطار الحرص على التنسيق والتشاور المستمر.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «فى ضوء الحرص على التنسيق والتشاور المستمر، عقد الوزير سامح شكرى ونظيراه الأردنى أيمن الصفدى، والعراقى فؤاد حسين، اجتماعاً فى نيويورك للبناء على التطورات المحرزة فى إطار آلية التعاون الثلاثى، وبما يعزز مسار العمل العربى المشترك ويحقق تطلعات الشعوب نحو مزيد من النماء والازدهار».

جاء الاجتماع الثلاثى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأجرى شكرى مباحثات أمس مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبدالله شاهد، حيث قدم له التهنئة على انتخابه رئيساً للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، وتناول اللقاء أبرز القضايا والموضوعات المدرجة على أجندة الجمعية العامة.

كما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان: "شكرى بحث مع نظيريه الأمريكى والروسى التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية"، اتفق وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، على أهمية العمل على الإعداد الجيد لعقد الجولة الـقـادمـة للحوار الاستراتيجى بين البلدين فى المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تضمن مناقشة أبرز الأوجه السياسية والأمنية والاقتصادية بالعلاقات الثنائية فى إطار ما يجمع كل من مصر والولايات المتحدة من علاقات تاريخية ومتشعبة وطيدة وشراكة استراتيجية وثيقة وبما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف حافظ أنه برز خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة من أجل مواصلة الدفع قدما بتعزيز مجالات التعاون المشترك فى القطاعات ذات الأولوية مع العمل على تذليل أية عقبات قد تقف أمام تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من دعم وتعزيز والارتقاء بتلك العلاقات الوطيدة نحو آفاق جديدة. وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن المباحثات تناولت القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات مع نظيره الروسى سيرجى لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما بحث وزير الخارجية سامح شكرى مع المدافعة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة عن التمويل الشمولى من أجل التنمية الملكة ماكسيما ملكة هولندا ، التعاون فى مجال الشمول المالى فى إطار جهود الدولة المصرية فى هذا المجال.

كما استقبل شکری وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو فى مقر البعثة المصرية فى نيويورك حيث يشارك فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا.

من جانبها قالت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان: "تصنيع 80 مليون جرعة لقاح «سينوفاك» قبل نهاية العام"، تراجعت معدلات الوفيات بالموجة الرابعة لفيروس «كورونا»، مقارنة بالموجات الـ3 التى شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية، لفتت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الـصـحـة، إلـى الـتـوسـع فـى تلقى اللقاحات واستعداد الوزارة لمواجهة الموجة الرابعة، من خلال توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية ، وكذلك الأكسجين الطبى بالمستشفيات.

واستعرضت الوزيرة مستجدات توفير اللقاحات، لافتة إلى إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح «فاكسيرا سينوفاك» المصنع محليا خلال الأسابيع الأخيرة، فضلا عن استقبال مواد خام لتصنيع 15 مليون جرعة، ويجرى استلام مواد خام تكفى لتصنيع 15 مليون جرعة أخرى، مؤكدة قدرة مصر على تأمين الاحتياج المحلى من اللقاحات بطاقة 80 مليون جرعة من المقرر الانتهاء من تصنيعها بنهاية ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى افتتاح الخط الثانى لإنتاج اللقاحات بمصنع «شركة فاكسيرا» بمنطقة العجوزة خلال الـ 5 أسابيع المقبلة، ما يساهم فى القدرة على إنتاج مليون جرعة يوميا، منوهة بأن جميع اللقاحات المتوافرة حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية، وهناك ما لا يقل عن 12 دولة أوروبية اعتمدت لقاح مصر «سينوفاك».

وأكدت الوزيرة أن مصر ستشهد اسـتـقـبـال مـلايين الجـرعـات من مختلف أنواع اللقاحات، مثل «فايزر» و«موديرنا»، ما يعظم توافر جميع أنواع اللقاحات المتداولة فى العالم.

وقالت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان "انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب «الثانوية».. غدًا .. الحد الأدنى 50%، وتشمل الناجحين بالدور الثانى والمتخلفين من «الأولى والثانية»، أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا استقبال رغـبـات الـطـلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة، وتشمل الطلاب الناجحين فى الدور الثانى، وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، وذلك خلال الفترة من يوم 25 حتى 27 سبتمبر الجارى.

وأوضح مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة، لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، وسيتم فتح معامل التنسيق بالجامعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عـصـرا يـومـيـا خـلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا طوال أيام المرحلة.

وينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء فى آخـر يـوم لـلـمـرحـلـة، وفـى حالـة وجـود أى استفسار عن خدمة التنسيق الإلكترونى يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 من أى موقع فى القاهرة والمحافظات.

وانطلق تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام السنوات الثلاث والـسـنـوات الخمس، أمس الـخـمـيـس، مـن خـلال فـتـح مـوقـع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغباتهم، والذى يستمر حتى الإثنين المقبل 27 سبتمبر الجارى.

وقال السيد عطاء المشرف العام على التنسيق، إن مكتب التنسيق أعلن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية للعام الجامعى الجديد والأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات التى تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة، فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعى، باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية.