شعراوى: إزالة 5.226 مبنى مخالفا و2.208 تعديات على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون نجحت فى إزالة 5.226 مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالى مليون و776 ألف متر مربع.





وتلقى شعراوى تقريرا اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال العشرة أيام الأولى من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى انطلقت فى 13 سبتمبر الجارى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة الشرقية قامت بإزالة 906 مبان مخالفة على مساحة 177 ألف متر مربع، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 429 مبنى على مساحة 51 ألف متر مربع، وقامت محافظة الدقهلية بإزالة 410 مبان مخالفة على مساحة 25 ألف متر مربع، فيما قامت محافظة المنيا بإزالة 355 مبنى على مساحة 32 ألف متر مربع، كما قامت محافظة كفر الشيخ بإزالة 274 مبنى على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأوضح التقرير الذى تلقاه شعراوى أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 2.208 حالات تعد على الأراضى الزراعية لمساحة 10.789 فدانا، وقامت محافظة الشرقية بتنفيذ 562 حالة إزالة وبنى سويف 212 حالة والمنوفية 220 حالة والغربية 288 حالة والأقصر 127 حالة.

وأكد شعراوى أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء كان له الأثر الأكبر فى دفع جهود المحافظات والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنفاذ القانون وتطبيقه بكل حسم، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يوميا بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة 18 والتى تستمر على مدار 3 أشهر وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية، مشددا على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة الإزالة على حساب المواطن المتعدى وذلك وفقا للقانون، مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية.

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل: الأولى من 13 سبتمبر 2021 وحتى 3 أكتوبر 2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11 أكتوبر 2021 وحتى 29 أكتوبر 2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6 نوفمبر 2021 وحتى 26 نوفمبر 2021، وتستهدف هذه الموجة إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع، كما تستهدف إزالة 2.260 حالة تعد على أراضى زراعية على مساحة أكثر من 12.5 ألف فدان.