بفضل أشرف زكي..انتهاء أزمة مؤلفي مسلسل «شقة 6» بعد تغيير نهايته

/651709/بفضل-أشرف-زكيانتهاء-أزمة-مؤلفي-مسلسل-شقة-6-بعد-تغيير-نهايته

نُشب في الأيام الماضية العديد من الخلافات دارت بين مؤلفي مسلسل «شقة 6» وهم رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود وحيد وبين مخرج العمل محمود كامل بعد لجوء الأخير لتغيير نهاية أحداث الحلقة الأخيرة دون الرجوع للمؤلفين المسؤولين.

دوت الخليج يرصد انتهاء أزمة مسلسل شقة 6 بسبب تدخل أشرف زكي

أشرف زكي ينجح في حل أزمة مسلسل شقة 6

وصلت المشادات التي دارت بين مؤلفي مسلسل «شقة 6» والمخرج والتي دارت عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ليتدخل وينهي تلك الأزمة وفقا لما أعلنه المؤلف محمود وحيد، أحد كتاب المسلسل وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

فكت وحيد: "تحت رعاية الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اجتمعت أسرة مسلسل (شقة 6) السادة المؤلفون محمود وحيد وسعاد القاضي ورفيق القاضي ودعاء حلمي وقد أعربت كل الأطراف احترامها للطرف الآخر وتم تصفية سوء التفاهم وتم إيضاح كافة الحقائق التي تسببت في ذلك وأظهر كل طرف التقدير والاحترام والاعتراف بمجهود كل الأطراف".

مسلسل «شقة 6» في أزمة بسبب الحلقة الأخيرة

هذا وأحدثت الحلقة الأخيرة من مسلسل «شقة 6» ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب نهايته الغير متوقعة، ما أرجح الجمهور بفشل العمل والمؤلف معا لكنه تبرأ من هذه التهمة بإتهام المخرج بالتلاعب في أوراق العمل، فكتب محمود وحيد أحد مؤلفي المسلسل: “ يا جماعة مش دى نهاية المسلسل اللى مكتوبة أوتغيرت وتم العبث فى ورقنا من المخرج ودمر الدراما والنهاية وشكرا “.

محمود كامل يوضح سبب نهاية مسلسل شقة 6 المثيرة للجدل

وحرص محمود كامل مخرج مسلسل «شقة 6» الرد على الانتقادات والاتهامات التي واجهته بعد عرض الحلقة الأخيرة من العمل والتي لم تلقى إعجاب عدد كبير من المتابعين بسبب النهاية متهمين المؤلف بالفشل.

كتب محمود كامل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” موضحا هدفه من نهاية مسلسله «شقة 6»، فقال: “أولا هدفي أن الناس تفكر وتشغل دماغها وتتسائل ويكون في جدال ومناقشات زي ما كان موجود طول الحلقات وكانت الناس جوا الموضوع في حالة استنتاجات، أنا عايز الناس تفكر”.

وتابع كامل رده على أحد مؤلفي مسلسل «شقة 6» بعد مهاجمته له: “ثانيًا في ناس مدعيين أنهم كتبوا وهما مكتبوش ولا حاجة، هما عملوا فكرة وكانت النتيجة المكتوبة وحشة جدًا، وأنا استعنت بناس عشان تكتب فعلًا وتعمل حاجة أحسن بكتير، وأنا بحفظ حق الناس كويس أوي، لأن بحب وبخاف ربنا وضميري أهم حاجة عندي”.

وأضاف محمود كامل: “أنا أكيد مش هرد على ناس مدعيين، وهما أقل بكتير من أني أرد عليهم، وكل اللي أنتو شوفتوه وحبيتوه دا، الناس دي ملهاش علاقة بيه أصلا، لا من قريب ولا من بعيد”.