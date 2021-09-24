«نورتي الدنيا كلها»..أول رسالة من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد عودتها لمصر

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دوت الخليج يرصد رسالة وائل عبد العزيز لشقيقته بعد عودتها لمصر

شقيق ياسمين عبد العزيز يرحب بعودتها لمصر

نشر وائل عبد العزيز صورة جمعته بشقيقته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلا: “حمدالله على السلامه يا روحي نورتي مصر والدنيا كلها .. ربنا يحميكي ويحافظ عليكي ويسعدك يارب”.

هذا وفاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجمهور بعودتها إلى مصر مرة أخرى بعد طول انتظار دام لأشهر داخل مصر ولأيام على أراضي سويسرا بسب مرضها المفاجئ الذي لم يعلن أحد من أفراد الأسرة عن تفاصيله.

عودة ياسمين عبد العزيز إلى مصر

وحرصت عبد العزيز على مشاركة جمهورها ومتابعيها الذيين عاشو معها المعناة من البداية، بصورة من غرفتها في المستشفي بسويسرا، والتي شهدت رحلة علاجها الأخيرة قبل عودتها إلى القاهرة من ساعات، حيث نشرت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع تبادل الصور والفيدوهات"إنستجرام" صورة تظهر باب الغرفة رقم 418، مصحوبة برمز يد للوداع، كما نشرت لقطات من شرفة الغرفة لتودع بها المكان.

ياسمين عبد العزيز تعلن تعافيها

وفي أول ظهور لياسمين منذ مرضها طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية مشيرة إلى تعافيها، وتوجهت بالشكر لها على دعمها ومساندتها طوال تلك الأزمة، اذ نشرت ياسمين عبد العزيز فيديو عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، به مجموعة من الصور التي مرت بها خلال فترة مرضها، مستعينة بأغنية هنعيش للفنانة إليسا، وعلقت عليه قائلة: “كفايه إني اقول لكم إني حقيقي شوفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

العوضي يتوعد للمتسبب في أزمة ياسمين عبد العزيز

وكان قد وجه الفنانة أحمد العوضي رسالة غامضة في أول تعليق له عقب سفر الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا لاستكمال علاجها بمدينة بمدينة جنيف بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجأة منذ أسابيع ونتيجة لخطأ طبي تعرضت لتسمم في الدم أودى بها إلى العناية.

كتب أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” متوعدا للمتسبب في أزمة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، فقال: “ما حدث من تسيب واهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف اتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الازمه الصحيه علي خير ان شاء الله .. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث”.

واختتم العوضي تهديده قائلا: “لاتظنن صمتي نسيان .. بل لكل حدث حديث”.