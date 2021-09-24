«الفوتوشوب واضح أوي»..دنيا بطمة تثير سخرية الجمهور في أحدث ظهور لها «صور»

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تصدرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مؤشرات الأكثر بحثا في الساعات القليلة الماضية بعدما نشرت مجموعة صورة ظهرت فيها بخصر نحيف للغاية فاتهمها البعض بخضوعها لعدد من عمليات التجميل لتشبه الفاشونيستا السورية المقيمة في الامارات مروة راتب.

دوت الخليج يرصد سخرية الجمهور من دنيا بطمة

دنيا بطة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نشرت بطمة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت بها مختلفة تماما، تعرضت على اثرها لاتهامات بالخضوع لعملية تجميل جديدة وتحديدا عند منطقة الخصر، اذ ظهرت بجيب مشجر بالأخصر كشف عن جزء كبير من ساقيها، وبلوزة بيضاء برز من خلالها أنوثتها الطاغية.

وفور نشر الصور مع الجمهور انهالت عليها الإنتقادات والتعليقات الساخرة لذا حرصت الفنانة المثيرة للجدل على إلغاء خاصية التعليق لحماية نفسها من التعليقات القاسية والانتقادات الجارحة التي تطالها بسبب إطلالاتها الصيفية الجريئة، والتغيّر الكبير في شكلها بسبب عمليات التجميل.

دنيا بطمة وعمليات التجميل

الجدير بالذكر أن دنيا بطمة نحيفة الوجه والجسد وصاحبة بشرة سمراء اللون خلال اشتراكها ببرنامج "أراب أيدول"، ومنذ شهرتها في البرنامج بدأت بطمة بتطوير جمالها وتكهن البعض بلجوئها إلى الجراحات التجميلية وأشار البعض إلى أن الجراحات التجميلية هي السبب وراء تحول دنيا بطمة وكيف تساهم تلك الجراحات في تغير ملامحها إلى هذا الحد، مثل عملية تصغير الأنف والنفخ والبوتكس، وعملية رفع الحاجبين.

دنيا بطمة المثيرة للجدل

ولم تكن تلك المرة الاولى التي تثير فيها دنيا بطمة الجدل فمنذ عام 2013 وارتبط اسم دنيا بطمة بإثارة الجدل منذ إعلان زواجها بالمنتج البحريني محمد الترك والد الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك.

وظلت دنيا بطمة في مرمى الإنتقادات بعدما اتهمها الكثيرون بالتسبب في طلاق زوجها من زوجته الأولى منى السابر، مرورا بأزماتها مع ابنة زوجها حلا الترك وصولا لتورطها في حساب يدار للتشهير بالفنانين قبل أن يطلق سراحها مقابل كفالة مالية.