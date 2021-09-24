فيديو- عمليات مدمرة.. وزير الأوقاف يتحدث عن التسمم الفكرى

جدة - نرمين السيد - وتناول المقطع، المقال الرابع لوزير الأوقاف فى التجديد، والذى حمل عنوان: "التسمم الفكرى"، وأوضح أن التسمم درجات وأنواع تسمم قد يحدث نتيجة تناول غذاء فاسد، أو دواء فاسد، أو استخدام أدوات فاسدة، وقد يصل التسمم إلى الدم، فيكون الوباء أشد والعاقبة أسوأ، غير أن الأسوأ من هذا وذاك هو التسمم الفكرى، ذاك أن أثر التسمم المادى مهما كان خطيرًا ربما لا يتجاوز الشخص المصاب، أو الأشخاص المصابين.

وتابع: وحال إمكانية علاجه والسيطرة عليه فإن أثره إلى زوال، غير أن أثر التسمم الفكرى قد لا يقف عند حدود الشخص المصاب، ولا عند حدود مكانه ولا زمانه، إنما كثيرًا ما يتجاوزه إلى محيطه على سعة أو ضيق هذا المحيط، وقد يتجاوز حدود الزمان الذى يعيش فيه إلى عقود وقرون وأجيال وأجيال، وقد يتجاوز هذا الأثر مجرد الانحراف الفكرى إلى عمليات مدمرة، بعضها قد يكون تكفيرًا، فتفجيرًا، فقتلاً وتدميرًا، أو إفسادًا وتخريبًا، وبعضها قد يكون عمالة وخيانة وطنية، أو بيعًا للوطن وأهله بثمن بخس، مما يتطلب بذل أقصى الجهد من العلماء والكتاب والمفكرين والمثقفين فى التوعية بمخاطر الإرهاب والفكر المتطرف، وتفنيد أباطيل الإرهابيين ودحضها بالعقل والمنطق والحجة والبرهان بلا كلل ولا ملل ولا فتور، ولا سيما فى إطار استغلال بعض الدول الراعية للإرهاب لجماعات التطرف كوقود لحرب الجيل الرابع.