رئيس الوزراء: الوعى جدار حصين ضد الأفكار المتطرفة والهدامة

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء أهمية دور وزارة الثقافة فى إثراء العقول وتشكيل الوعى لدى مختلف شرائح المجتمع، وبخاصة البراعم والشباب، لافتا إلى أن الوعى جدار حصين يقى الوطن كل الأفكار المتطرفة والهدامة، ويحفز طاقات البناء والتنمية.

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ خطتها لدعم النشاط الثقافى فى أنحاء مصر، عبر إقامة أنشطة ثقافية وفنية، وإتاحة مطبوعات ثقافية متنوعة تناسب جميع الإهتمامات والأعمار، لربط الأجيال بثقافتنا ووطننا.

وأكدت الوزيرة أن الإصدارات التى عرضتها شملت إصدارا جديدا من سلسلة "ذاكرة المدينة" للجهاز القومى للتنسيق الحضارى، بعنوان "جاردن سيتى: المدينة الحدائقية.. اسم ومعنى"، ضمن خطة الوزارة لرفع الوعى بأهمية الحفاظ على التراث المعمارى والتعريف بالمناطق ذات القيمة التاريخية التى تحرص الدولة على ترسيخ ملامحها وهويتها الحضارية، وتنفيذ عدد من مشروعات تطويرها للحفاظ عليها.



كما عرضت نسخة من ترجمة باللغة الإيطالية لكل من كتاب "فى الشعر الجاهلى" لعميد الأدب العربى طه حسين، ورواية "الحرام" للأديب يوسف إدريس، تنفيذا لمشروع الترجمة العكسية ضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومعهد الدراسات الشرقية بروما، لترجمة ونشر كلاسيكيات الأدب العربى إلى اللغة الإيطالية لإثراء الحركة الثقافية.



وأشارت الوزيرة إلى أن بينها أيضا أحدث إصدارات سلسلة من "حكايات الولاد والأرض" للهيئة المصرية العامة للكتاب، بعنوان: "عبوة ناسفة"، وتروى حكاية الشهيد مصطفى عبيد، ضابط الشرطة الشجاع، الذى لقى حتفه فى يناير 2019 خلال إبطال مفعول عبوة ناسفة أعلى مسجد بجوار كنيسة أبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، وتم ترقية اسمه بعد استشهاده إلى رتبة المقدم، تنفيذا لخطة الوزارة لمكافحة التطرف، وبناء الشخصية الوطنية لدى النشء.

وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، عرضت وزيرة الثقافة على رئيس الوزراء كتيبا من إعداد قطاع صندوق التنمية الثقافية عن تخريج الدفعة الأولى من المبادرة لعام 2021، ضمن جهود إحياء الإرث الثقافى والفنى من الحرف التراثية التى برع فيها المصريون عبر العصور.