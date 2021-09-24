القوى العاملة: تعيين 462 شابا منهم 21 من ذوى القدرات بالسويس

وأشار الوزير فى بيان اليوم الجمعة، إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 28 ألف جنيه لـ 12 عاملا من المسجلين بالإدارة، وتم الانتهاء من صرف منحتى عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك من مكاتب البريد، فضلاً عن استخراج 580 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.
من جهته، أوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 83 شكوى فردية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً، وتحويل 23 منها للمحكمة العمالية، و25 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيصين عمل للأجانب.
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 73 منشأة، وتم تحرير 17 محضرا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 21 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 5 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وتم عقد لجنة تحكيم طبى.
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