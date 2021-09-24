وزير الرى: تأهيل 2.636 كيلومترا من الترع

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، أن المشروع القومى لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، مشيرا إلى أنه يتم الآن تأهيل 9.109 كيلومترات، وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل 2.636 كيلومترًا.





يأتى ذلك فى إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى.

وقال وزير الرى - فى بيان اليوم الجمعة - إنه تم حتى الآن طرح 15 عقدا لتأهيل المساقى بمحافظات القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الإسكندرية، الفيوم وأسيوط بإجمالى 557 مسقى بأطوال 466 كيلومترا، وتم الانتهاء من التنفيذ فى 22 كيلومتر وجارى التنفيذ فى باقى الأطوال.

وأضاف أنه تم تحقيق التحول لنظم الرى الحديث فى زمام 489 ألف فدان، ضمن خطة لتحديث نظم الرى فى نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث.

كما تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث، وذلك بحضور ممثلى وزارتى الرى والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.