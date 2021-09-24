اليوم.. الأوقاف تفتتح 16 مسجدا فى محافظات عدة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه بذلك يكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو 2021م حتى تاريخه 196 مسجدا، منها 173 مسجدا جديدا "إحلالا وتجديدا"، و23 مسجدا صيانة وترميم.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، اليوم، بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، حيث تأتى تحت عنوان "المواساة فى القرآن الكريم"، لافتة إلأى أهمية هذا الخُلق الفضيل فى تأليف القلوب وتطييب الخواطر.