اوقاف البحيرة  خطبه الجمعه تناقش : “المواساةُ في القرآنِ الكريمِ” 

/651717/اوقاف-البحيرة- خطبه-الجمعه-تناقش--المواساة-في-القرآن-الكريم

أكد الدكتور محمد ابو حطب ، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة ، أن خطبة الجمعة اليوم تناقش موضوع “المواساةُ في القرآنِ الكريمِ”.

دوت الخليج

المواساة فى القرآن الكريم.. موضوع خطبة اليوم

وأشاد وكيل الوزارة بحسن استيعاب خطباء المساجد بالظروف التي تمر بها البلاد، وقدرتهم على توصيل المعنى والمفهوم للمصليين، محذرًا من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأضاف وكيل الوزارة ان خطبة الجمعة اليوم “المواساةُ في القرآنِ الكريمِ” وتدور احدث الخطبة حول خمس عناصر العنصر الاول: ما المقصودُ بالمواساةِ - العنصر الثاني : الحكمةُ من المواساة - العنصر الثالث :ثمراتُ وفضائلُ المواساة - العنصر الربع :نماذجٌ من مواساةِ اللهِ تعالى لأنبيائهِ وأوليائه - العنصر الخامس :نماذجٌ مشرقةٌ من سيرةِ النبي صلى اللهُ عليه وسلم مع المواساة.