/651719/النشرة-الجوية-انخفاض-نسبي-فى-درجات-الحرارة-اليوم

يسعى الكثير من المواطنين التعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة، وفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية فى منشور لها.

دوت الخليج

انخفاض فى درجات الحرارة اليوم

ووفقًا لما أكدت عليه هيئة الأرصاد الجوية فإن هناك اضطراب فى حركة البحرين ونشاط للرياح، ويشبه الطقس غدًا حالة الطقس اليوم شمالاً وفى القاهرة بينما تنخفض درجات الحرارة جنوبًا.

كما تنخفض درجات الحرارة اليوم وتتدرج حالة الطقس اليوم من شديد الحرارة على جنوب البلاد، إلى حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويميل الطقس للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون معتدلاً في السواحل الشمالية، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ويكون الطقس ليلاً لطيفا على شمال البلاد ويمتد حتى القاهرة، ويكون معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة، ويتراوح الموج بين 2.5 و3.5 متر، والرياح شمالية غربية سرعتها من 50 : 60 كم/ الساعة.

ويكون البحر الأحمر بين المعتدل والمضطرب، والموج يرتفع من 2 إلى 2.5 مترًا، والرياح أيضًا شمالية غربية.

وتكون أهم الظواهر الجوية اليوم هي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متقطعة على الوجه البحري والسواحل الشمالية.

ومن المنتظر أن تسقط أمطار خفيفة على شرق القاهرة اعتباراً من الساعة 2 إلى 8 صباحًا، كما تنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة فى المحافظات:-

درجات الحرارة فى القاهرة اليوم المتوقعة للعظمى 30ْ، الصغرى 20ْ، أما درجة الحرارة المحسوسة 32ْ.

درجات الحرارة فى الإسكندرية خلال الطقس اليوم المتوقعة للعظمى 28، الصغرى 20ْ، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 32ْ.

تكون درجة الحرارة الأعلى فى مصر للعظمى 39 درجة فى أسوان والأقصر وأبو سمبل والوادي الجديد وإدفو.

وتكون أقل درجة حرارة فى مصر للعظمى اليوم 28 درجة فى كاترين.