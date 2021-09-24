/651712/الآن-توقيت-مباراة-الأهلي-وإنبي-في-كأس-مصر-2021

تعود مباريات كأس مصر من جديد للعودة، وذلك بعد تأجيلها ونهاية الموسم الكروي الماضي، بدون نهاية المسابقة، نظرا لطلب الشركة الراعية للبطولة، لصعوبة إلغائها بسبب الحقوق الحصرية للمعلنين.

توقيت مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 2021

ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ويلعب الأهلي أمام إنبي غدا السبت، في تمام السابعة مساء، ويستضيف ستاد الإسكندرية هذه المباراة.

تأتي هذه المباراة في إطار مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، ويسعى الفريقان في تحقيق الفوز والتواجد في الدور القادم، من أجل مواجهة الفائز من مواجهة سموحة وبيراميدز التي سوف تقام اليوم الجمعة.

لعب الأهلي في مسابقة كأس مصر مباراة واحدة فقط، وكانت أمام النصر القاهري، وتمكن بصعوبة بالغة أن يحقق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

توقيت مباراة الأهلي وإنبي

أحرز هدفي الأهلي وليد سليمان ووالتر بواليا، بينما سجل هدف النصر، اللاعب أحمد الصعيدي.

أما فريق إنبي فقد لعب في دور الـ 32 أمام نبروة، وتمكن أن يحقق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

أحرز أهداف إنبي، أحمد قاسم، وإبراهيم جلال، بينما سجل هدف نبروة محمد إبراهيم بيبو.

اتحاد جنوب أفريقيا: لم نتفاوض مع بيتسو موسيماني مطلقاً.. وسنرد على بيان الأهلي بشأن بيرسي تاو في الوقت المناسب

أكد داني جوردان، رئيس اتحاد جنوب أفريقيا، أنه لن يكون هناك حديث على قرار إدارة النادي الأهلي بشأن عدم إرسال بيرسي تاو لمنتخب جنوب أفريقيا بسبب الإصابة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" لم نطلب التعاقد مع بيتسو موسيماني من أجل تدريب منتخب جنوب أفريقيا، ولم تحدث أي اتصالات بيني وبينه، ونحن نقدم له كل الدعم من أجل النجاح مع النادي الأهلي خلال مشواره التدريبي الحالي".

وزاد" بعد إعتذار اليابان عن استضافة بطولة كأس العالم للأندية، خاطبنا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على الموافقة بتنظيم كأس العالم للأندية، لأن هذه البطولة هامة وكبيرة للغاية، ونريد الحصول على شرف تنظيمها".

وتابع" كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر يمتلك تاريخ كبير في التدريب سواء في أفريقيا أو قارة آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا، وما يميزه أنه تواجد في كل القارات ويعرف كل الخبايا المتعلقة بكل مكان، وأتوقع له النجاح مع منتخب مصر، لأنه مدرب كبير وممتاز للغاية، وقدم معنا في جنوب أفريقيا فترة ممتازة".

واختتم" كرة القدم المصرية ستعود لمكانتها الطبيعية، والمنتخب الوطني كان يستحوذ على جميع البطولات، وسيعود بفضل منظومة العمل الجيدة، وكرة القدم بها الكثير من المتغيرات".