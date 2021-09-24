إليك قائمة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر 2021

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يستعد النادي الأهلي لمباراة إنبي، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر 2020/2021.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر 2021
ويرصد دوت الخليج التفاصيل
وتقام هذه المباراة على ملعب الإسكندرية، وذلك بسبب قرارات اتحاد كرة القدم الماصريأن المباريات لابد أن تقام على ملاعب محايدة، لتواجد تكافؤ الفرص بين الأندية.
ويتم عرض مباريات كأس مصر على شاشات أون تايم سبورتس، وهي الناقل الحصري لفعاليات البطولة.
تردد قناة اون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي
حصلت مجموعة قنوات تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports على حق نقل وبث كافة مباريات الدوري المصري فهي الناقل الحصري لكافة البطولات المصرية، وهي التي سيتم عرض وبث مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم عبر ترددها، لذلك سنوضح لكم متابعي أحدث تردد قناة ON Time Sport 1 على النايل سات.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 10853
استقطاب: أفقي
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تعرف على قائمة الأهلي لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش
غادرت بعثة النادي الأهلي متجهة إلى الأسكندرية مساء اليوم، وذلك من أجل الدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة طلائع الجيش في مباراة كاس السوبر المصري مساء الأثنين القادم.
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق التي سافرت إلى الاسكندرية لخوض لقاء طلائع الجيش، ولم يأتي فيها مفاجأت كبيرة، ولكن تم إبعاد ناصر ماهر عن قائمة الفريق وذلك بسبب رغبة موسيماني في رحيل اللاعب، وأيضا غياب بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديدة بسبب الاصابة.
وجاء أيضا غياب محمود متولي مدافع الفريق وذلك بسبب إصابة أوتار الركبة، والتي تستلزم الراحة السلبية لمدة 10 أيام.
وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:
محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.
محمود وحيد، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، بدر بانون.
محمود كهربا، أيمن أشرف، كريم فؤاد، جسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.
وليد سليمان، صلاح محسن، علي معلول، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد هاني.
عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أحمد عبد القادر، حسام حسن، لويس ميكيسوني.
وكان النادي الأهلي لعب اليوم مباراة ودية أمام بتروجت، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف سجلة حسين الشحات، وكان مصطفى شوبير تمكن من التصدي على ركلة جزاء خلال المباراة.
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