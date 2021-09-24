/651714/توقيت-مباراة-الزمالك-القادمة-بدوري-أبطال-أفريقيا-2021

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم إعفاء نادي الزمالك من اللعب في دور الـ 64 بجانب الأهلي وبعض الأندية الآخرى داخل القارة.

مباراة الأهلي القادمة

وصعد فريق توسكر الكيني لدور الـ 32 لمواجهة نادي الزمالك، وستكون المباراة الأولى من المقرر أن تقام في كينيا، أما المباراة الثانية ستكون بالقاهرة.

وتم تحديد موعد مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الذهاب أحد يومي 15/16 أكتوبر المقبل، لحساب مباريات الذهاب لدور الـ 32.

فيما تقام مباراة العودة بعد أسبوع من مباراة الذهاب، وتحديداً خلال أحد يومي 22/23 أكتوبر المقبل.

ومن المفترض أن تقام قنوات أون تايم سبورت بإذاعة المباراة، ودائما ما تقوم بنقل دور الـ 32 لمباريات الفرق المصري في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مدرب الزمالك السابق: بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا.. ويجب أن يلقى الدعم من إدارة الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".

وزاد" لابد أن لا يتم حساب موسيماني بالقطعة، ولكن في المجمل العام هو ناجح مع النادي الأهلي، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم في مباراة واحدة على ما قدمة للنادي الأهلي".

واختتم" التناغم مطلوب بين العناصر الجديدة التي جاءت للفريق مؤخرا والفريق المتواجد من الموسم الماضي، فهذا الأمر هام وجيد للغاية ولابد من الاستفادة من الصفقات الجديدة قدر المستطاع لتحسين الأداء".