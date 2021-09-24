بعد تألق صابرين بـ«1%»..بدء عرض حكاية «عقبال عوضك» لـ مي كساب

/651718/بعد-تألق-صابرين-بـ1بدء-عرض-حكاية-عقبال-عوضك-لـ-مي-كساب

انتهت الفنانة المتألقة صابرين من عرض الحكاية الثانية من مسلسل «زي القمر2» والتي تحمل اسم «واحد في المية» من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق بجانب الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف شعيب.

دوت الخليج يرصد بدء عرض حكاية عقبال عوضتك لمي كساب

صابرين تتألق بدور المكفوفين

برعت صابرين في أداء دور المكفوفين خلال أحداث حكاية «واحد في المية» اذ أنها كانت كفيفة تمر بالعديد من المواقف الصعبة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.

عرض حكاية عقبال عوضتك غدا

انضمت الفنانة مي كساب لأبطال مسلسل «زي القمر» الذي يعرض على فضائيات cbcـ من خلال حكاية جديدة بعنوان «عقبال عوضتك»، والتي من المقرر أن تطرح بداية من السبت المقبل الموافق غدا، وتسلط كساب خلال أحداث الحكاية الضوء على مشكلة العنوسة، اذ انها تقدم شخصية "شادية" وتقوم الفنانة هالة فاخر بدور والدتها، وتناقش فكرة تأخر زواج الفتاة ونظرة المجتمع لها.

حكاية «عقبال عوضك» من بطولة مي كساب ومحمد جمعة وهالة فاخر وإيمان السيد وأحمد جمال سعيد ومحمد حسني، من تأليف حسن صالح وهبة حسني وإخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل زي القمر

مسلسل «زي القمر» عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدئها بحكاية «حتة مني» لعب بطولتها الفنانة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، تحت قيادة وإخراج حسام علي.

واتت الحكاية الثانية باسم «مش هنفرح بيكي» ولعبت بطولتها الفنانة جومانا مراد، والحكاية الثالثة هي ست الهوانم التي لعبت بطولتها الفنانة ليلى علوي، وتم تصوير حكاية بعنوان غالية بطولة الفنانة التونسية درة تلعب خلالها شخصية عازفة، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة cbc يوم السبت من كل أسبوع

صابرين تستمتع بنجاحات فيلم عروستي

واحتفل مؤخرا صناع العمل بالعرض الخاص لفيلم «عروستي» والمقام بإحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر. وحرص العديد من الفنانين على التوافد والتواجد منذ بدء الحفل الخاص لفيلم عروستي، كانت من بينهم الفنانة صابرين

فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.