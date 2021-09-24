7 أكتوبر..عودة أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي

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دوت الخليج يرصد عودة أم كلثوم على مسرح الساقية

حفل أم كلثوم بساقية الصاوي

ويقدم الفرقة خلال الحفل عدد كبير من أغانى كوكب الشرق منها "هذه ليلتى"و"عودت عينى"، وذلك خلال حفلتين متتاليتين على أن تبدأ الحفلة الأولى فى الـ 6 مساء، والحفلة الثانية فى الـ 8 مساء، وذلك مع أخذ جميع الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد، يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي

وكان قد أحي مسرح العرائس حفليين غنائين يوم الخميس الموافق 5 أغسطس لكوكب الشرق أم كلثوم فى السادسة مساء والثامنة مساء وقاد الفريق المهندس محمد الصاوى وقام بتحريك عروسة أم كلثوم وقدمت فيه أغنيتين هما " دارت الأيام " أشعار مأمون الشناوى والحان محمد عبد الوهاب ، وغنتها أم كلثوم عام 1970، وكانت رابع تعاون بينها وبين مأمون الشناوى ، أما الأغنية الثانية هى "أنت عمرى" تأليف الشاعر أحمد شفيق كامل ، ألحان محمد عبد الوهاب وسميت بلقاء السحاب لأنها كانت أول تعاون فنى بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغنتها أم كلثوم عام 1946.

مسرح عرائس الساقية

الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية «الماسورة الكبيرة» للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع «أم كلثوم تعود من جديد» ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر ، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.