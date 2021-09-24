بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوبة بدمنهور

جدة - نرمين السيد - ويلقى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "المواساة فى القرآن الكريم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقا، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، 15 مسجدا جديدا إحلالا وتجديدا، ومسجد واحد صيانة وترميما، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو 2021م حتى تاريخه 196 مسجدا، منها 173 مسجدا جديدا إحلالا وتجديدا، و23 مسجدا صيانة وترميما.