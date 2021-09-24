/651723/القصة-الكاملة-لزواج-سوزان-نجم-الدين-من-حارسها-الشخصي

أحدثت مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية ضجة حول النجمة السورية سوزان نجم الدين، بعدما تداول رود السوشيال ميديا صورة لها بجانب حارسها الشخصي معلنين زواجها منه الأمر الذي أثار غضب الفنانة.

دوت الخليج يرصد حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي

صورة سوزان نجم الدين وحارسها منذ 5 سنين

أفادت سوزان نجم الدين بأن الصور التي تم تداولها، يعود توقيتها لـ 5 سنوات، قائلة: “كنا وقتها في برنامج ستارز أون بورد، وكان هو المرافق الخاص بي حينها، ولم أعد أعرفه”.

وأضافت سوزان خلال مكالمة هاتفية في برنامج et بالعربي مشيرة لجوئها للقضاء لتعرف من وراء تلك الشائعة، قائلة: “تواصلت مع المحامي لأعرف من هو المروج لهذه الشائعات، وما هدفه منها، لا أحد يعرف كم التشوية والأذى الذي نتعرض له، والقلق الذي يشعر بها أهلنا بسبب هذه الشائعات”.

سوزان نجم الدين تنفي زواجها من حارسها الشخصي

ونفت سوزان نجم الدين، الشائعات التي ترددت خلال الفترة الأخيرة، والتي تفيد بزواجها من حارسها معقبة: هذه شائعات سخيفة ليس لها أساس من الصحة، استيقظت بسببها على 1000 رسالة ولا أعرف من مطلق هذه الشائعات السخيفة ولا أعرف ما هدفهم منها”.

وأشارت: “ لابد من قوانين لضبط السوشيال ميديا حتى نعرف من يروج لهذه الشائعات وما هدفه منه ومعاقتبه ..هذا النظام غير موجود ولكن لا بد من تفعيله بشكل جدي جدًا”.

واختتمت سوزان حديثها قائلة: "حد حاططني في باله وأكيد عندما أريد الزواج سأعلن أنا بنفسي عن هذا الأمر ومن خلال صفحاتي على السوشيال ميديا لأنني طبعًا سأكون فخورة بهذا الشخص الذي سأرتبط به وسيكون شريك عمر وسأعلن عنه".

سوزان نجم الدين تنتهي من تصوير تماسيح النيل

من جانب أخر، سوزان نجم الدين انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها ضمن الفيلم الكوميدي "تماسيح النيل"، الذي تدور أحداثه خلال رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، حيث تقع عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب، لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة ويلعب بطولته خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.