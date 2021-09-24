الأمم المتحدة: خطط إصلاح التعليم فى مصر قصة رائدة بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع إيلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة فى مصر، بديوان ملفات التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم وبين الأمم المتحدة فى مصر فى قطاع التعليم.





وذكر بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز مجالات التعاون المحتملة التى تضمن استمرار التعاون فى معالجة التعليم الجيد لجميع الأجيال التى تعيش فى مصر.

وناقش الطرفان التعاون المشترك فى دعم الجهود الوطنية لإصلاح نظام التعليم فى مصر مع التركيز بشكل خاص على استراتيجية التعليم 2.0، وتناولوا مجالات متعددة لتوسيع التعاون المحتمل لدعم جهود الوزارة فى برامج الإصلاح الوطنية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.

كما تم مناقشة، خلال الاجتماع، التدخلات المستهدفة التى تهدف إلى رفع مستوى جودة خدمات التعليم على مستوى القرى المصرية، فضًلا عن الحديث حول المجالات المحتملة لدعم خطط الوزارة لبناء فصول دراسية ذكية على الصعيد الوطنى كجزء من التحول نحو تحقيق التعليم الرقمى وتحسين التعلم القائم على المهارات.

وثمن الدكتور طارق شوقى، الدور المهم الذى تلعبه الأمم المتحدة فى دعم القطاع التربوى والتعليمى المصرى، وأهمية استمرار العمل بين الجانبين على أسس الشراكة والتعاون والشفافية بما يخدم العملية التعليمية.

وأشار شوقى إلى أن التعليم رحلة تعلم ويجب أن يستمتع الطلاب بالتعلم خلال هذه الرحلة، مؤكدًا على أهمية التحول الرقمى بهذه الرحلة التعليمية، وإتقان المعلم واكتسابه للمهارات بها، بما يحقق نجاح العملية التعليمية، لافتًا إلى التعاون والاستفادة الممكنة من المنح التعليمية، ودمج مبدأ التعليم من أجل التنمية المستدامة فى كل أنواع التعليم سواء التعليم النظامى المدرسى، أو التعليم غير الرسمى "التعليم المجتمعى"، بما يسهم فى تصحيح أى اختلال ومعالجته بصورة سليمة وواضحة.

وأعربت السيدة بانوفا على تقديرها للتطور الكبير الشامل الذى شهده نظام التعليم فى مصر بقيادة الدكتور شوقى، كما عقبت "اتخذت مصر إجراءات إصلاحية جادة من خلال تبنى استراتيجية التعليم 2.0 مما أظهر تحسنًا حقيقيًا فى نظام التعليم الذى يضمن الانتقال إلى التعليم الرقمى الجيد والمهارات لكافة الأشخاص الذين يعيشون فى مصر".

وأضافت: "نحن نقدر التقدم الذى تم إحرازه فى قطاع التعليم فى مصر لأن نجاح تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يعتمد على الإصلاح الجارى فى مجال التعليم"، مؤكدة أن خطط الإصلاح فى مصر فى التعليم قصة رائدة فى المنطقة".