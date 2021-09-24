تضامن الإسكندرية: استخراج 67 ألف بطاقة معاش تكافل وكرامة للسيدات

جدة - نرمين السيد - كشفت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى الإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه تم دعم 67 ألف و203 سيدات بالمحافظة لاستخراج بطاقة معاش تكافل وكرامة، بعد توافر الاشتراطات.





وأكدت جلالة أن المديرية تعمل على دعم المرأة على جميع المستويات، لافتة إلى أن المرأة على رأس أولويات المديرية فى كل برامجها وأنشطتها. وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنها تولى المرأة الريفية والمرأة المُعيلة وذوات الإعاقة أهمية خاصة، منوهة بأن عدد السيدات التى تم مساعدتهن لاستخراج كارت ذوى الهمم ما يقرب من 14 ألف سيدة.

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