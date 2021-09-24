عاجل.. قرار جمهورى بدعوة مجلس النواب للانعقاد 2 أكتوبر



جدة - نرمين السيد - وستنعقد الجلسة برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، بعد انتهاء العطلة البرلمانية. يذكر أن مجلسى النواب والشيوخ يعودان للانعقاد بموجب الدستور ولائحتيهما فى الأسبوع الأول من أكتوبر.

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