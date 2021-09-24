إنفوجراف.. خطة «التنمية المحلية» لمقار حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة التنمية المحلية عدة دورات تدريبية لإعداد مدربين متخصصين فى مجال حقوق الإنسان، وذلك فى إطار إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.





والإنفوجراف التالى يوضح خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير مقار حقوق الإنسان. ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية إعداد كوادر من العاملين بالوزارة والمحافظات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية لنشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان.

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