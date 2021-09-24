فيديو.. نشاط مكثف لـ وزارة التضامن لتحقيق التكافل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الأسبع الماضى، عددًا من اللقاءات والزيارات الميدانية، فى إطار خطة الوزراة للعمل على حل مكشلات المواطنين، لتحقيق حياة كريمة لهم.





ويرصد الفيديو التالى، جهود وزارة التضامن، على مدار 7 أيام مضت، إذ كان من أبرزها مشاركة "القباج" فى المنتدى العربى لصحة المرأة، والذى عقد تحت شعار "المرأة والسرطان.. من الوقاية للتعافى". كما أطلقت نيفين القباج، قافلة برنامج " فرصة" للتمكين الاقتصادى بمحافظة الفيوم، وذلك فى إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعى على التحول من الدعم إلى التمكين الاقتصادى.

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