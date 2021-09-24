فيديو جراف.. 18 خدمة تقدمها وزارة التموين على بوابة مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - وتتيح البوابة حصول المواطن على خدمات «التموين» بسهولة ويسر، حيث تشمل الخدمات إصدار بطاقة تموين جديدة، وبدل فاقد أو تالف، وإصدار بطاقة فصل اجتماعى، وتحويل مستفيدى الخبز إلى مستفيدى تموين، وإضافة أفراد جدد أو إضافة الزوجة.

كما يمكن من خلالها تفعيل البطاقة واستلام الرقم السرى وإعادة إرساله والاستعلام عن صرف البطاقة، والاستعلام عن حالة الطلب، وطلب مستخرج من السجل التجارى وشهادة البيانات، وكذلك تجديد القيد بالسجل التجارى وإضافة منشأة مسجلة غير مدرجة داخل شركاتى.