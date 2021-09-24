30 بالقاهرة.. الأرصاد تصدر بيانا بتفاصيل طقس الغد بدرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون غدا السبت، حالة الطقس نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد الطقس ليلا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.





وتوقع الخبراء، أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 30 21

الإسكندرية 28 22

وادى النطرون 30 22

طنطا 29 22

شبين الكوم 30 23

دمنهور 29 23

بلطيم 28 23

مطروح 27 22

السلوم 27 22

سيوة 28 20

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 22

الاسماعيلية 30 22

السويس 29 22

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 35 22

نخل 28 16

نويبع 34 25

طابا 32 25

كاترين 28 16

الطور 29 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 30 21

بنى سويف 30 21

المنيا 31 22

أسيوط 31 22

سوهاج 33 23

قنا 35 23

الأقصر 36 24

أسوان 37 24

ادفو 37 24

أبوسمبل 38 24

الوادى الجديد 36 22

شلاتين 35 26

ابو رماد 33 26

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 28

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