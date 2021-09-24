محافظ الإسكندرية: 82 سيدة مستفيدة من مشروع جمعيتى

جدة - نرمين السيد - قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن 82 سيدة بالمحافظة تستفيد من مشروع جمعيتى التابع لمديرية التموين خلال المراحل الثلاث السابقة، فى إطار تمكين المرأة اقتصاديا.





وأضاف الشريف فى بيان، اليوم الجمعة، أن الدولة والقيادة السياسية مهتمة بالمرأة المصرية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، لتوفير حياة كريمة لها على جميع الأصعدة. ولفت محافظ الإسكندرية إلى أن جميع المديريات الخدمية بالمحافظة تعمل على التيسير على المرأة السكندرية، واتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتوفير كل سبل العيش الكريم لها. وأوضح المحافظ، أن كل هذه الجهود تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمر بدعم المرأة والاهتمام بها، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

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