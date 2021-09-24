/651720/بالأسماء-إصابة 9-أشخاص-في-حادث-تصادم سيارة-ميكروباص-بشجرة-في-أسيوط

شهد طريق الزراعي بعد كمين الطرق بمحافظة أسيوط، حادث تصادم سيارة ميكروباص بشجرة مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بشجرة في أسيوط تفاصيل الحادث ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت مديرية أمن أسيوط إشارة من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة ميكروباص بشجرة على الطريق الزراعي ووقوع مصابين. وبالانتقال والمعاينة والفحص أتضح تصادم سيارة ميكروباص رقم «٢٤٦٨ ي ص ج» بشجرة على الطريق بعد كمين الطرق، ما أسفر عن إصابة. أسماء المصابين:- نجاح.ص.ث. محمود.ا.م 17 سنة. علا.ع.م 35 سنة. زينب.خ.ح 56 سنة. اسماء.ع.ح 23 سنة. ابوالحسن.م.م 7 سنوات. محمود.م.م 21 سنة. حنين.م.ك 3 سنوات. كوثر.ا. ب 50 سنة. وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث.

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