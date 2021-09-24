/651728/حصن-الأمان-المحامي-فهمي-بهجت-يسلط-الضوء-على-مهام-أنجزها-رجال-الشرطة-بدقة-وذكاء-شديد-فيديو

بعزيمة وقدرة استثنائية يسعى رجال الأمن من وزارة الداخلية مواصلة الليل بالنهار من أجل حماية المواطنين، وتأدية دورهم فى حفظ النظام العام، وتأمين الحماية للمواطنين من العناصر الإجرامية.

دوت الخليج

الداخلية تقتحم أوكار الإجرام

وخلال حلقة دسمة ومهمة قدمها المحامي الكبير فهمي بهجت، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استعرض أبرز المهام التى أنجزها رجال الشرطة فى مصر خلال الأيام الماضية.

المهام التى أنجزها رجال الشرطة، والمذكورة من قبل المحامي فهمي بهجت، تميزت بالدقة والتفاني واتباع أحدث الوسائل فى الكشف عن العناصر الإجرامية، وضبطها بشكل سريع وذكي.

المحامي فهمي بهجت يشير إلى مهام أنجزها رجال الشرطة فى محافظات مصر

أولى تلك المهام التى تمكن رجال الشرطة من إنجازها، استرداد طفل من الخطف، على يد مسجلين خطر، وبعدما تواصل والديه مع مباحث الجيزة، قام اللواء مدحت فارس بوضع خطة متقنة وشديدة الذكاء، تمكن خلالها العقيد محمد السوارك من ضبط الجناة وعاد الطفل لأهله.

وثاني المهام التى أنجزها رجال الشرطة والتى ذكرها المحامي فهمي بهجت، وهى تمكن رجال الأمن من القبض على عاطل فى عابدين يقوم بتصنيع أسلحة بيضاء، تصل لـ سلاح، ويسعى لبيعهم فى بورسعيد، وبعد وصول المعلومات للواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أمر رئيس مباحث عابدين، المقدم محمد الشيخ، للانتقال لمكان الورشة وضبطها فورًا.

وفى سوهاج لم يتوقف رجال الشرطة الأبطال من إنجاز مهامهم، حيث تمكن اللواء علاء سليم، من ضبط عاطلين يقومان بتصنيع أسلحة نارية.

وأيضًا تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط، بقيادة اللواء دكتور عمر السويفي، واللواء علاء سليم، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أفراد، يقومون بالإتجار فى الهيروين والسلاح، وتم ضبطهم بكمية كبيرة.

كما أشار المحامي فهمي بهجت، إلى المواقف الإنسانية التى يقوم بها رجال الشرطة، مشيرًا إلى أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قام بتوجيه مديرية الأمن بالأسكندرية بأن تصطحب مجموعة من الأيتام إلى نادي ضباط الشرطة لعمل يوم ترفيهي لهم.

وأكد المحامي فهمي بهجت، على رسالة الرئيس السيسي الدائمة لرجال الشرطة، حيث قال:" الرئيس السيسي، دايما يتكلم عن دورهم فى تحقيق رسالة الأمن، مشيرًا إلى أن مبادرة كلنا واحد، تسعى لهدف نبيل وهو تقديم الاحتياجات للمواطنين وهو ما حدث لأهالى الهجانة منذ أيام.