صور- حيانى وزغلول وبنت عيشة.. «دوت الخليج» يرصد حصاد البلح فى بلد المليون نخلة

جدة - نرمين السيد - 300 ألف نسمة عدد سكانها بحسب آخر التقارير والإحصائيات، ويعود تاريخ البلدة إلى العصر المملوكى إذ كان الطـريق يتجه من القاهرة إلى بلبيس ثم القرين إلى سيناء، وكانت تعـرف بـ"طريق الرمل".



وبحسب حديث الأهالى لـ"دوت الخليج" تتميز البلدة عن باقى المدن فى الترابط الأسرى، إذ أنها تتكون من عدة عائلات وتربطهم جميعا صلة نسب وقرابة، فضلا عن كثرة المساجد، فلكل عائلة مسجد خاص بها، كما يوجد بالقرين مسجد من أقدم المساجد التى بنيت فى مصر وهو مسجد قايتباى الموجود فى حى القلعة.



وكانت البداية فى حديثنا مع الشيخ أبوسعد، أحد أبناء مدينة القرين بمحافظة الشرقية والذى اصطحبنا فى جولة داخل عدد من الحقول والتى انتشرت فى أراضيها أشجار النخيل العالية والتى تحمل ثمار البلح، وللوهلة الأولى يكون من المستحيل بلوغ تلك الثمار بسبب الارتفاع الشديد لأشجار النخيل، ولكن أبوسعد أكد أنهم بالقرية يتسلقون تلك الأشجار بمنتهى السهولة ويأتون بأطيب الثمار.



"مراحل عديدة يمر بها البلح علشان نشوفه على حالة دلوقتى".. هكذا بدأ أبوسعد حديثه، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى لزراعة البلح تبدأ بالتلقيح وتكون فى بداية العام، وخصوصا مع ظهور اللقاح فى أشجار النخيل الذكر، متابعا: "يتم أخذ اللقاح من الذكر ويتم فرشها وتعريضها للشمس يوما كاملا، وبعد ذلك يتم وضعها فى أشجار النخيل الأثنى".



وأشار أبوسعد إلى المرحلة الثانية تبدأ بظهور ثمار البلح الأخضر ويتم فى تلك الأثناء تسلق النخيل وربط المقشات وتدنيتها حتى لا تتعرض للتلف بفعل الهواء وعوامل الجو وتكون أكثر صلابة فى مواجهة عوامل الجو.



وعن مرحلة الجنى، قال الشيخ على محمد على، إن طالع النخيل يُحضِر المطلاع الخاص به ثم يبدأ تسلق النخيل ومصطحبا معه مشنة يستخدمها فى هز البلح داخلها، ويتم إنزالها للشخص المتواجد أسفل منه على الأرض، ويتم وضعه فى المكان المخصص إذ يكون البلح تم نضجه تماما.



وعن أنواع البلح قال الشيخ على: "هناك الكثير والكثير من الأنواع منها الحيانى والزغلول وبنت عيشة والعامرى وغيرها"، وتابع: "هناك مكان مخصص لبيع البلح يأتى إليه التجار من مختلف المحافظات نظرا لشهرة المدينة بالبلح المميز، ويختلف سعر البلح باختلاف الجودة وإذا كان نوعه رطب أو أحمر فمثلا الرطب يتم بيعه بحوالى 6 جنيهات والأحمر بـ3.5 جنيه للكيلو، وهذا الموسم ينتظره أبناء القرين من العام الى الأخر".



وقال محمد إبراهيم إن البلح من المحاصيل الأساسية فى هذه البلدة وأكثر الأنواع انتشارا البلح الحيانى أو ما يسمى بالرطب، وبعده البلح العمرى ويقطع محصوله مرة واحدة فى السنة، ويوضع على السطح ومشمعات أو أى مكان يتواجد فيه الشمس حتى أن يوصل لمرحلة التمر ويتخزن فى التلاجات كتمر أو يوضع فى الأفران لتحميصه.