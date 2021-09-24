صور.. وزير الخارجية يشارك فى جلسة مجلس العلاقات الخارجية CFR

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، اليوم الجمعة، فى جلسة نقاشية نظمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى CFR.



جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، اليوم الجمعة، فى جلسة نقاشية نظمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى CFR. وتناول الوزير شكرى، خلال حديثه، أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود المصرية على الصعيدين الدولى والإقليمى.

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