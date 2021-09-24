/651729/خاص-عبد-الحليم-علي-يقترب-من-تولي-منصب-مدير-الكرة-بالمصري-البورسعيدي

بعد تعاقد النادي المصري البورسعيدي، مع المدرب التونسي معين الشعباني، لقيادة الفريق خلال الموسم القادم، من أجل المنافسة على بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بجانب التواجد في مراكز متقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة المصري البورسعيدي، تتجه لتعيين، عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، لتولي منصب مدير الكرة بالنادي، ومساعدة معين الشعباني.

وأضاف مصدر داخل النادي" أن التفكير في عبد الحليم علي يأتي من خلال خبراته الكبيرة ومشواره الكروي الكبير الحافل بالنجاحات والإنجازات، سواء مع منتخب مصر أو الزمالك".

وتابع" سمير حلبية رئيس النادي، قرر التفاوض مع عبد الحليم علي، وأن الأمور تتجه بشكل جيد، وسيتم الإعلان الرمسي خلال أيام قليلة.

وكان عبد الحليم علي، قد تولي منصب مدير الكرة بالزمالك في أحد الفترات، بجانب ترشيحه لقيادة منصب مدير منتخب مصر، ولكن تم الوقوع على اختيار وائل جمعة نجم الأهلي السابق.

معين الشعباني يصل القاهرة إستعداداً لتولي قيادة المصري البورسعيدي

وصل المدير الفني الجديد لنادي المصري البورسعيدي معين الشعباني، الي الاراضي المصرية إستعداداً لتولي قيادة فريق المصري البورسعيدي في الموسم المقبل.

عبد الحليم علي يقترب من المصري البورسعيدي

ومن المقرر أن يعقد معين الشعباني إجتماعاً مع رئيس نادي المصري, من أجل الوقوف علي إحتياجات الفريق في الموسم القادم:

وكان النادي المصري قد أعلن تعاقدة مع المدير الفني معين الشعباني لمدة موسمين بعدما رحل الشعباني عن القيادة الفنية لفريق الترجي الرياضي التونسي.

ويعاون الشعباني في جهازة الفني مجدي تراوي نجم منتخب تونس الأسبق وذلك في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية و أحمد الشملة عضوًا المجلس.

وقال معين الشعباني: أبحث عن تحدٍ جديد في الدوري المصري، وأتيت هنا لتسطير تاريخ جديد لي في مصر، ولدّى طموحات كبيرة مع المصري.

وتابع الشعباني: وافقت على عرض المصري بعدما وجدت جدية كبيرة، ورغبة في التعاقد معي، والدوري المصري دوري قوي وكبير ويضم عدداً كبيراً من أقوى الأندية المعتادة على المنافسات القوية.

وحول قبوله تدريب فريق جماهيري، قال معين الشعباني: اعتدت خلال سنوات في الترجي على الضغط الجماهيري وقادر على التعامل معه، وواثق من قدرتي على ترك بصمة واضحة في الدوري المصري.