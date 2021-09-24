/651730/النائبة-رقية-الهلالي-عن-تكريم-الرئيس-لأبطال-الألعاب-البارالمبية-طوكيو-2020-يمثل-دفعة-قوية-لشباب-مصر

أشادت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، معربة عن امتنانها الشديد للرئيس السيسي علي ما يقدمة من دعم وتشجيع وتسخير كافة الامكانيات لأبطالنا الرياضيون من شباب وفتيات مصر لرفع راية مصر دائماً.

دوت الخليج

النائبة رقية الهلالي تتقدم بالتهنئة لأبطال دورة الألعاب البارالمبية

وتقدمت النائبة رقية الهلالي، بالتهنئة القلبية لأبطال دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" الذين حققوا الفوز وحصلوا علي الميداليات، في شكل يليق بمصر وشبابها، قائله لهم" شرفتوا مصر ياشباب مصر".

وقالت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن أستقبال الرئيس وتكريمه لهؤلاء الابطال ، يمثل دفعة قوية لهم بشكل خاص ولشباب وفتيات مصر بشكل عام، بهدف تقديم المزيد في مجال الرياضة وخدمة الوطن كلا في مجالة ، كما يعد بمثابة حافزًا لبذلهم المزيد من الجهود وتشجيعًا لصغار اللاعبين على الاستمرار وبذل جهد أكبر من أجل تحقيق المستحيل.

رقية الهلالي: أبطالنا كانوا على قدر عالى من تحمل المسئولية

وأضافت النائبة رقية الهلالي: أن أبطالنا كانوا على قدر عالي من تحمل المسئولية الوطنية ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الأعلي للشباب في بلوغ طموحاتهن وتحقيق الانجازات والفوز دائما في سبيل رفع اسم مصر عالياً وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدة أن القيادة السياسية الحكيمة تولي الرياضة أهتماماً كبيرا وغير مسبوق في تاريخ العمل الرياضي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحياة محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس منح وسام الرياضة من الطبقة الثانية، لكلٍ من: لاعب التايكوندو محمد الزيات: والمدير الفني محمود عبدالجواد، والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان، ومحمود محمد، ورحاب أحمد، وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل، والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى، والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت، ومدرب السيدات شريف حسين، ومدرب الرجال عبدالمنعم صلاح، كما منح السيد الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن.