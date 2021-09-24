يسعى الكثير من المواطنين التعرف على أخبار صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2021، ونرصد فى التقرير التالى كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

أخبار صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2021

ووفقًا لما أشار إليه نقيب المعلمين، محمد عبدالله، فإنه من المقرر أن يتم صرف دفعة المعاشات لشهر أكتوبر 2021، فى موعدها مع بداية المشهر المقبل، وذلك رغم ما تعانيه النقابة من صعوبة فى توفير قيمة المعاشات المستحقة للدفعات التى يتم صرفها كل 3 أشهر بقيمة إجمالية تقترب من 135 مليون جنيه للدفعة الواحدة لتغطية مستحقات الأعضاء أصحاب المعاشات والأسر.

تعرف على أخ بار صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2021

وسابقًا، كان يؤدى التأخر فى صرف المعاشات إلى تصاعد موجة الغضب القائمة بالفعل ضد النقيب ومجلسه، وصلت لحد المطالبة بسحب الثقة منه.

وفى وقت لاحق، كان خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أن المجلس سدد منذ دخول النقابة فى 2014، أكثر من 3 مليارات جنيه للمعاشات فقط، وقيمتها الحالية المستحقة للدفع كل 3 أشهر حوالى 135 مليون جنيه.

ومنذ يومين، قامت نقابة المعلمين، بتقديم نعي للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

تفاصيل أخبار صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2021

يمكن الاطلاع ومعرفة مواعيد صرف المعاشات من قبل نقابة المعلمين من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة أو الاطلاع بشكل دوري على الأخبار الواردة فى هذا الشأن.