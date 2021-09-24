أول ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها..«صورة»

/651733/أول-ظهور-للفنانة-ياسمين-عبد-العزيز-بعد-تعافيهاصورة

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها بعد إعلانها تعافيها بشكل كامل من المرض الذي أصابها لعدة أشهر وأدى إلى اختفائها عن الساحة الفنية لفترة طويلة.

دوت الخليج يرصد أول ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تشكر أطبائها المعالجين بسويسرا

نشرت عبد العزيز صورة لها برفقة أطبائها المعالجين بسويسرا، موجه الشكر لهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله الذي شفانا و عفانا”.

هذا وفاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجمهور بعودتها إلى مصر مرة أخرى بعد طول انتظار دام لأشهر داخل مصر ولأيام على أراضي سويسرا بسب مرضها المفاجئ الذي لم يعلن أحد من أفراد الأسرة عن تفاصيله.

عودة ياسمين عبد العزيز إلى مصر

وحرصت عبد العزيز على مشاركة جمهورها ومتابعيها الذيين عاشو معها المعناة من البداية، بصورة من غرفتها في المستشفي بسويسرا، والتي شهدت رحلة علاجها الأخيرة قبل عودتها إلى القاهرة من ساعات، حيث نشرت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع تبادل الصور والفيدوهات"إنستجرام" صورة تظهر باب الغرفة رقم 418، مصحوبة برمز يد للوداع، كما نشرت لقطات من شرفة الغرفة لتودع بها المكان.

ياسمين عبد العزيز تعلن تعافيها

وفي أول ظهور لياسمين منذ مرضها طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية مشيرة إلى تعافيها، وتوجهت بالشكر لها على دعمها ومساندتها طوال تلك الأزمة، اذ نشرت ياسمين عبد العزيز فيديو عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، به مجموعة من الصور التي مرت بها خلال فترة مرضها، مستعينة بأغنية هنعيش للفنانة إليسا، وعلقت عليه قائلة: “كفايه إني اقول لكم إني حقيقي شوفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز

الجدير بالذكر أنه أجرت ياسمين عبد العزيز منذ فترة جراحة في مصر على يد الطبيب سامح زكي في مستشفى السلام الدولي، لإزالة الأكياس التي يُطلق عليها في الطب "أكياس الشوكولاته"، وأكتشفت بعد الجراحة أن هناك مضاعفات اضطرت على إثرها دخول غرفة العمليات مرة أخرى لتصحيح الأمور، لكنها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة، ثم بعد بدء تعافيها انتقلت ياسمين عبد العزيز لسويسرا لإستكمال رحلة علاجها.