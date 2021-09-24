/651734/الزمالك-يؤمن-باتريس-كارتيرون-من-عروض-الخليج-بتجديد-التعاقد-لثلاثة-مواسم-قادمة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقررت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تجديد تعاقد باتريس كارتيرون وذلك بعد قيادته للفريق بالفوز ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي.

يأتي قرار تجديد تعاقد باتريس كارتيرون مع الزمالك، من أجل فرض السيطرة والاطمئنان داخل الفريق، وعدم الحديث عن العروض الخارجية للمدرب الفرنسي خلال الفترة القادمة.

ووقع باتريس كارتيرون على بنود التعاقد الجديد، بتواجد فاروق جعفر مستشار النادي وحسين السيد عضو اللجنة.

ميتشو: فشلت في تدريب الزمالك بسبب عدم وجود الروح والحماس بين اللاعبين عكس ما يحدث حالياً

كشف ميلوتين ميتشو، مدرب الزمالك السابق، عن الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" سعدت للغاية بتواجدي في الدوري المصري عبر بوابة نادي الزمالك، وكانت من المحطات الهامة في مسيرتي التدريبية، ولكن الأمور لم تكن على ما يرام، ولكنني أحترمك الجميع في النادي ومازالت علاقتي جيدة بهم".

وواصل" تواصلت مع باتريس كارتيرون مدرب الفريق الحالي وقدت له التهنئة على الفوز ببطولة الدوري المصري، فهو من أفضل المدربين المتواجدين حاليا في البطولة ويمتلك سيرة ذاتية كبيرة للغاية".

الزمالك يجدد تعاقد باتريس كارتيرون

وتابع" خلال التفرة التي كنت أدرب فيها الزمالك، لم يكن الحماس متواجد داخل الفريق وواجهت مشاكل عديدة، أدت لعدم نجاح التجربة، وكان هناك تقصير من الإدارة وكانت صعبة للغاية، مقارنة بالفترة الحالية مع باتريس كارتيرون".

وزاد" لسوء الحظ رحلت عن نادي الزمالك، ولكنني سعيد بالنجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة، وآخرها بطولة الدوري، فهذا الأمر أسعدني كثيرا".

وأردف" لم تكن هناك أي مشاكل أو أزمات مع الإدارة، والفريق الفني كان يبذل مجهودا كبيرا من أجل النجاح، وطريقة اتخاذ القرارات كنت المسئول الأول دائما".

واختتم" عند رحيلي عن نادي الزمالك كان الرحيل بطريقة جدية ومحترفة بين الطرفين، وهذا ما يهم ولم تحدث أي مشاكل مع الإدارة وأتمنى لهم التوفيق دائما".