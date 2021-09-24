رئيس الإنجيلية يتوجه إلى الولايات المتحدة فى جولة رعوية

جدة - نرمين السيد - غادر القاهرة اليوم الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى جولة رعوية لعدد من الولايات الأمريكية، أبرزها واشنطن ونيويورك ونيوجيرسى وكاليفورنيا.





ومن المقرر أن يلتقى رئيس الطائفة الإنجيلية خلال جولته، عددا من أعضاء الكونجرس الأمريكى، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدولية من قيادات المجتمع المدنى الأمريكى، بجانب قادة ورعاة الكنائس الإنجيلية العربية. وتعد جولة رئيس الإنجيلية للولايات المتحدة الأمريكية، هى الأولى من نوعها، بعد توقف عن الزيارات خارج البلاد استمر لأكثر من 20 شهرا، بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

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