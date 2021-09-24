اتحاد الكرة: مباراة منتخب مصر أمام ليبيا بدون جمهور

تلقى اتحاد الكرة، خطابا من الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، أمام ليبيا يوم 8 أكتوبر الجارى فى تصفيات كأس العالم، ببرج العرب، بدون جماهير.

وطلب اتحاد الكرة من الجهات الأمنية مؤخرا السماح للجماهير بحضور مباراة ليبيا، قبل أن تتلقى الجبلاية خطابا بالتأكيد على إقامة المباراة بدون جماهير.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، على ضم مصطفى محمد مهاجم جالتا سراى التركى لقائمة المنتخب النهائية لمباراتىّ ليبيا فى تصفيات كأس العالم، والتى سيتم اعلانها يوم الأحد المقبل.

وشاهد كيروش مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام الجابون التى سجل فيها مصطفى محمد هدف التعادل فى اللحظات الأخيرة وأبدى اعجابه بمستوى اللاعب وطلب ضمه لقائمة الفراعنة النهائية.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر ، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر اقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً ( الثامنة في ليبيا ) يوم 11 أكتوبر .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أتم اتفاقه مع الاتحاد الليبيري على اقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 30 سبتمبر الحالي وحدد لها التاسعة مساءً في ستاد الجيش ببرج العرب المقرر أن يشهد أيضا مباراة ليبيا