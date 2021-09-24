مهرجان الحيوانات الأليفة والزواحف على شاطىء بورسعيد.. صور

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نظم مجموعة من عاشقي الحيوانات الأليفة والزواحف على شاطىء بورسعيد اليوم مهرجان الحيوانات الأليفة في ظل الأجواء الرائعة مع بداية فصل الخريف وشهد إقبالا من مختلف الزاىرين وذلك في إطار الفاعليات التي تهدف لتنشيط السياحة، كما قدم المشاركون في المهرجان عروض فنية للحيوانات الأليفة بجانب هدايا للحيوانات وأطعمة جافة ضمن تنوع الفاعليات علي شاطئ ستايل سكوير، بمنطقة قشلاق السواحل على البحر مباشرةً، بنطاق حي المناخ بالمحافظة.

عروض تدريبية لأكبر شركات تدريب الكلاب

وأكد على جبر خبير سياحي ومنظم الفعالية أن مهرجان الحيوانات الأليفة اليوم تضمن عروضاً تدريبية لأحد أكبر الشركات الرائدة فى مجال تدريب الكلاب

فى الشرق الاوسط ومصر، بحضور وإشراف الجمعية المصرية للحفاظ على سلالات الكلاب كما تشارك حديقة الحيوان في فاعليات اليوم بعدد من الحيوانات الأليفة.

مهرجان الحيوانات الأليفة والزواحف على شاطىء بورسعيد

وأوضح أنه يتواجد في المهرجان اليوم علي الشاطئ أقوى الكلاب، الحاصلة بطولات داخل مصر والعالم

وأوضح الخبير السياحي أنه يوجد أنواع مميزة من القطط، وعدداً من الزواحف المفترسة، ونادرة فى مصر، والتي يمكن للمواطنين الإستمتاع بمشاهدتها والتعرف عليها والتقاط الصور التذكارية معها وذلك لإسعاد أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، من محبى الحيوانات الأليفة.

وأوضح على جبر انه يُمنع نزول الحيوانات للشاطئ، ويُسمح للصطافين بالنزول طبقاً للتعليمات التي تحددها إدارة الشاطئ، علي أن يتمكن المتواجدين من التصوير مع جميع الزواحف والطيور داخل المهرجان.

وأكد أنه يوجد عيادة بيطرية. لتوقيع الكشف على الحيوانات الأليفة الزواحف والطيور قبل الدخول من خلال الفريق الطبى، ويتم التأكد من أنها خالٍ من أى حشرات ولا يمثل خطورة على المتواجدين والاطفال ، ومشيرا إلى أنه يحذر دخول أى كلب من أنواع «روت وايلر، بيتبول، كانجال ، كوكيجن» بدون كمامة.

وأكد علي جبر ، أنها تهدف إلي دعم مجهودات الإدارة التنفيذية بالمحافظة في الإرتقاء بالخدمات السياحية، وتأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده شاطئ بورسعيد، والذي جعله أحد أفضل الشواطئ الجاذبة للسياحة الداخلية.