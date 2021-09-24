خاص.. الخطيب يرشح حمادة صدقي لمساعدة موسيماني في جهاز الأهلي

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بعد خسارة بطولة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش، تزداد التكهنات حول مصير بيتسو مسويماني المدير الفني للنادي الأهلي، خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تحدث مع لجنة التخطيط بالنادي، وقام بطرح إسم حمادة صدقي، من أجل الاستعانة به في جهاز النادي الأهلي، ويكون المساعد الأول للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ويعود سامي قمصان لمكانة القديم بالجهاز.

وهناك ترشيحات كثيرة خلال الفترة الماضية، من أجل إختيار الأمثل لمساعدة موسيماني، ويأتي على رأس هذه القائمة، علاء ميهوب، وهاني رمزي، ورضا شحاتة، وأخيرا حمادة صدقي.

وتنتظر إدارة الأهلي بعد نهاية مباراة إنبي بكأس مصر، من أجل وضع التصور النهائي للجهاز الجديد بالنادي الأهلي.

مدرب الزمالك السابق: بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا.. ويجب أن يلقى الدعم من إدارة الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

الخطيب يرشح حمادة صدقي لمساعدة موسيماني

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".

وزاد" لابد أن لا يتم حساب موسيماني بالقطعة، ولكن في المجمل العام هو ناجح مع النادي الأهلي، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم في مباراة واحدة على ما قدمة للنادي الأهلي".

واختتم" التناغم مطلوب بين العناصر الجديدة التي جاءت للفريق مؤخرا والفريق المتواجد من الموسم الماضي، فهذا الأمر هام وجيد للغاية ولابد من الاستفادة من الصفقات الجديدة قدر المستطاع لتحسين الأداء".