صور.. محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع البحر الأعظم

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحى جنوب، للوقوف على نسب التنفيذ ومدى الالتزام بالجدول الزمنى للأعمال، حيث تشمل أعمال التطوير رصف الطريق وتنسيق عام للجزيرة الوسطى وأرصفة المشاة وأعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والأسوار المطلة على الكورنيش.





ووجه المحافظ، وفقا لبيان صحفى، بالمتابعة الدورية مع الشركة المنفذة للتأكد من التزامها بالجدول الزمنى مع تنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات القياسية المحددة لذلك مع التشديد على رفع نواتج الأعمال من مخلفات ورتش أولاً بأول لعدم إعاقة حركة المارة والحفاظ على المظهر العام للطريق.

كلف المحافظ رئيس حى جنوب الجيزة، بتفعيل القانون بمنتهى الحزم بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، وعدم السماح بانتظار السيارات أعلى أرصفة المشاة بشارع البحر الأعظم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كلف محافظ الجيزة بتكثيف حملات رفع الإشغالات بالشوارع التى تشهد تواجد للأنشطة التجارية وعلى رأسها شوارع برادة وربيع الجيزى وسعد زغلول و6 أكتوبر والمنيب على أن تكون الحملات على مدار اليوم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد محافظ الجيزة، أعمال تطوير شارع النيل وميدان الجلاء بحى الدقى للوقوف على مراحل العمل الحالية.