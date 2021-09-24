ورشة عمل بجامعة القاهرة حول «الأساليب الحديثة لتقييم الطلاب»

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وصرحت الدكتورة هويدا مصطفى بأن هذه الورشة تسعى لتنمية قدرات هيئة التدريس والهيئة المعاونة الخاصة بتوظيف الأساليب الحديثة المعتمدة فى جامعات الجيل الرابع، والتى تتسم بالتقويم الموضوعى والرشيد للطلاب باختلاف خصائصهم وقدراتهم الذهنية والمعرفية والمهارية، وتعزيز المصداقية لدى الطلاب فى عملية تقويمهم من قبل الاساتذة ويثقون أن التقويم عادل ومنصف خصوصًا فى ظل تطبيقات التعليم المدمج أو الهجين.
وأضافت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، المدير التنفيذى للمشروع والمدير الأكاديمى لوحدة الجودة بالكلية، أن هذه الورشة يحاضر فيها الدكتور أسامة محمود فرج، والدكتورة دعاء أحمد هريدى الأساتذة بكلية الدراسات العليا للتربية، ويشرف عليها الدكتور خالد صلاح الدين رئيس فريق استراتيجية التعليم والتعلم والتقويم بالمشروع والدكتورة حنان جنيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتناقش هذه الورشة العديد من الموضوعات المهمة منها آليات تقويم الطلاب فى ظل مفاهيم التعليم النشط والتعلم الذاتى، والتدريب على نماذج مختلفة لاختبارات الطلاب، وفقًا للتجارب السائدة فى الجامعات الدولية الرصينة والتدريب على اختبارات الكفاءة rubrics المرتبطة ارتباطًا وثيقا باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم المطورة للكلية.
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