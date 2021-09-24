عاجل.. السيسى يتفقد تطوير وتوسعة القوس الشرقى للطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقى للطريق الدائرى والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحى الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبى وهى الطرق الجديدة التى تخدم عشرات الآلاف من السيارات على مدار الساعة، وساهمت بشكل كبير فى تخفيف التكدس المرورى واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلاً عن توفير تكلفة الوقود.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقى للطريق الدائرى وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه بما فى ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مرورًا بمناطق محور الفريق العصار وصولاً الى محور شبرا / بنها الحر الذى أحدث نقلة نوعية فى إنهاء الكثافات المرورية التى كان يشهدها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى. وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، مؤكدًا على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات المتعلقة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

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